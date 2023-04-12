تأجيل تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين يوما واحدا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، الأربعاء، تأجيل تنفيذ تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين يوما واحدا إلى الجمعة.

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وقال فضائل بتغريدة عبر "تويتر"، إن "عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة 14 أبريل، ستستمر 3 أيام، وفق الآلية والأعداد المتفق عليها، عبر 6 مطارات.

تم التاكيد ان عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة الموافق ١٤ ابريل ٢٠٢٣ م والتي سوف تستمر ثلاثه ايام تبدا الجمعة وتنتهي الاحد

بالاعداد والارقام المتفق عليها وبنفس الاليه عبر سته مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدوليه للصليب الاحمر بين مطارات صنعاء عدن والمخا… — ماجد فضائل (@mfadail) April 12, 2023

وكان الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات صنعاء لتبادل الأسرى والمعتقلين، أعلن أمس الثلاثاء، عن اكتمال التجهيزات لعملية تبادل أكثر من ثمانمئة أسير مع الحوثيين.

يأتي هذا مع تواصل المحادثات واللقاءات بين الحوثيين والوفدين السعودي والعماني بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة للعديد من ملفات الأزمة اليمنية وفي مقدمتها القضايا الإنسانية.

المصدر: وكالات