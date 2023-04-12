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تأجيل تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين يوما واحدا

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تأجيل تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين يوما واحدا
Globallookpress
صفقة سابقة لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين في اليمن
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، الأربعاء، تأجيل تنفيذ تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين يوما واحدا إلى الجمعة.

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وقال فضائل بتغريدة عبر "تويتر"، إن "عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة 14 أبريل، ستستمر 3 أيام، وفق الآلية والأعداد المتفق عليها، عبر 6 مطارات.

وكان الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات صنعاء لتبادل الأسرى والمعتقلين، أعلن أمس الثلاثاء، عن اكتمال التجهيزات لعملية تبادل أكثر من ثمانمئة أسير مع الحوثيين.

يأتي هذا مع تواصل المحادثات واللقاءات بين الحوثيين والوفدين السعودي والعماني بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة للعديد من ملفات الأزمة اليمنية وفي مقدمتها القضايا الإنسانية.

المصدر: وكالات

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