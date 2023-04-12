إنشاء أول حديقة مائية ضخمة في السعودية (صورة)

وقعت ‎وزارة الاستثمار السعودية وشركة "Haichang Ocean Park" الصينية، مذكرة تفاهم لتطوير أول حديقة مائية ضخمة لتسريع طموحات التنويع الاقتصادي في قطاعات السياحة والترفيه.

وتهدف الإتفاقية إلى الإستفادة من خبرة شركة "Haichang Ocean Park" المتنوعة لتطوير أماكن ترفيه عالمية في جميع أنحاء المدن السعودية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يسرع من طموحات التنويع الإقتصادي في قطاعات السياحة والترفيه كمحركات رئيسية للنمو.

وتعد حديقة الأمير ماجد، إحدى أشهر معالم التنزه في مدينة جدة، ومن أكبر الحدائق فيها، حيث تبلغ مساحتها ما يقارب 132 ألف متر مربع.

وقد ساعدت هذه المساحة الكبيرة جدا للحديقة، في تنوع الأماكن والأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها فيها، ومقصدا للكثير من العائلات والمواطنين من جدة والمملكة بشكل عام.

Legion-Media

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المصدر: صحيفة تواصل