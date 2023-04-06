السعودية.. إعلان موعد انطلاق رحلة ريانة برناوي وعلي القرني إلى الفضاء
أعلن وزير الاتصالات السعودي، عبد الله بن عامر السواحة، أن انطلاق رحلة أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني سيتم في مايو المقبل.
وأشار الوزير في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "بدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني في مهمة تاريخية علمية إلى محطة الفضاء الدولية لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات".
بدعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء— عبدالله عامر السواحهAbdullah Alswaha (@aalswaha) April 6, 2023
أول رائدة فضاء سعودية @Astro_Rayyanah
ورائد الفضاء @AstroAli11
في مهمة تاريخية علمية إلى محطة الفضاء الدولية لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات.
بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله.
السعودية… pic.twitter.com/2LK8H6feeD
وأوضح: "بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله.. السعودية نحو الفضاء".
المصدر: صحيفة صدى