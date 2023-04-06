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السعودية.. إعلان موعد انطلاق رحلة ريانة برناوي وعلي القرني إلى الفضاء

الفضاء

السعودية.. إعلان موعد انطلاق رحلة ريانة برناوي وعلي القرني إلى الفضاء
Sputnik
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أعلن وزير الاتصالات السعودي، عبد الله بن عامر السواحة، أن انطلاق رحلة أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني سيتم في مايو المقبل.

وأشار الوزير في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "بدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني في مهمة تاريخية علمية إلى محطة الفضاء الدولية لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات".

وأوضح: "بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله.. السعودية نحو الفضاء".

 

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المصدر: صحيفة صدى

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