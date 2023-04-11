بحثا عن الكنوز.. مقتل شخصين طمرهما التراب في مغارة وسط المغرب

أفادت السلطات المحلية بإقليم أزيلال وسط المغرب، بالعثور على جثتي شخصين مطمورتين تحت الأتربة إثر انهيار مغارة بمنطقة تمكنانت في أزيلال.

وكانت السلطات ومصالح الدرك الملكي قد تلقت الاثنين إشعارا من أحد الأشخاص مفاده بأن شخصين من رفاقه قد سقطا ليلة الـ9 إلى الـ10 من أبريل في المغارة المذكورة، حيث تجندت كافة السلطات والمصالح من أجل التدخل الفوري واتخاذ التدابير الضرورية لإنقاذ المعنيين بالأمر اللذين وجدا جثتين هامدتين تحت الردم.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الشخصين المتوفيين كانا داخل المغارة المذكورة ضمن مجموعة مكونة من 7 أشخاص، من أجل البحث عن الكنوز، وذلك قبل أن تنهار المغارة ذات التكوين الجيولوجي الهش بسبب عمليات الحفر بداخلها.

وذكر موقع "هسبريس" أنه تم فتح بحث بهذا الخصوص من طرف مصالح الدرك الملكي للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي