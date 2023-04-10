مصر.. أطول مائدة إفطار في مدينة الشيخ زايد (صور + فيديو)

يخطط سكان مدينة الشيخ زايد بالجيزة، لتنظيم أطول مائدة رمضانية في مصر للمرة الأولى في تاريخ المدينة، لتعزيز أواصر الصلة بين سكانها تحت شعار: "جارك هو دارك".

وقال موقع "مصراوي" إنه تم مد مائدة رمضانية بطول 1500 متر، في أحد شوارع المدينة المتسعة والرائقة.

واتسمت مائدة إفطار بالأناقة على كافة المستويات، بداية من نوعية المأكولات، وشكل المائدة، والمقاعد، والأنوار والزينة، وسط امتداد أخضر على جانبي الشارع الذي أقيمت فيه المائدة.

كما شهدت مائدة الشيخ زايد تنظيم بعض الفعاليات الدينية على هامش حفل الإفطار، حيث صعد إلى المسرح الذي تم إنشاؤه عند طرف المائدة بعض المشايخ لتوزيع الجوائز على حفظة مسابقة القرآن الكريم من الأطفال، قبيل رفع آذان المغرب.

وتهدف المائدة في الأساس إلى التجم، وإذابة الجليد بين سكان المدن الجديدة، الذين افتقد كثير منهم جانب العلاقات الاجتماعية مع جيرانهم، بحسب وصف نهلة طارق إحدى أفراد اللجنة المنظمة.

وقالت نهلة طارق لـ"مصراوي": "كانت المائدة فرصة جيدة للالتقاء، بالنسبة لبعض الأسر التي لم يكن باستطاعتها مقابلة بعضها بمكان آخر، إذ قامت أسر بالتسجيل لنحو 20 فردا".

/ Twitter

/ Twitter

#رمضان_في_مصر_حاجة_تانية



تكريم حفظة القرآن الكريم خلال فعالية الافطار الجماعي في مدينة الشيخ زايد pic.twitter.com/iWuQLLZVnE — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) April 10, 2023

المصدر: "مصراوي"