الجزائر.. ضبط 14 ألف قرص مهلوس

تمكنت المصالح الأمنية الجزائرية من توقيف شخصين وامرأة بتهمة الاتجار بالمؤثرات العقلية، وضبط 14 ألف قرص مهلوس في حوزتهم.

وأثبتت التحريات بشأن معلومة تفيد بترويج أحد الأشخاص على مستوى وسط الجزائر للمؤثرات العقلية، يتم تهريبها واستيرادها عن طريق إخفاءها في مكبرات الصوت أو علبة مكملات غذائية.

كما أن التحريات التي توصلت إليها الفرقة أثبثت تواجد مغترب جزائري في أحد البلدان الآسياوية، مشتبه فيه ذي سوابق عدلية يقوم بإرسالها من الخارج.

وتم توقيف شخصين يتراوح أعمارهما ما بين 30 و48 سنة، ينحدران من ولاية مجاورة مشتبه فيهما في ذات القضية.

وأفضت التحقيقات إلى توصل العناصر الأمنية إلى زوجة المشتبه فيه الرئيسي، والتي بدورها تقوم بجلب هذه السموم من الخارج، أين تم ضبطها متلبسة بحقائب سفر تحتوي على السموم مخفية بإحكام داخل أكياس الشاي بعد عودتها إلى أرض الوطن داخل سيارة أجرة.

وأسفرت العملية على ضبط وحجز 13 ألف و680 قرص مؤثر. 72 قرص مؤثر عقلي صلب، مبلغ 3873000 دج، و1260 ليرة تركية من عائدات الترويج والمتاجرة، بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة وسيارة أجرة استعملت في العملية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية.

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المصدر: النهار الجزائرية