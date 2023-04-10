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استهداف قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا بـ3 صواريخ

أخبار العالم العربي

استهداف قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا بـ3 صواريخ
Legion-Media
عناصر من القوات الأمريكية - أرشيف -
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أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية يوم الاثنين، بتعرض القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا للقصف بثلاثة صواريخ.

وأكدت المصادر أن القصف تم من داخل مناطق سيطرة الجيش الأمريكي، وتحديدا من منطقة قريبة من حقل الجفرة النفطي ومزارع بلدة جديد عكيدات، التي تحاذي حقل الغاز الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي.

وأشارت إلى أن تحليقا مكثفا للطيران المروحي والاستطلاعي الأمريكي يغطي سماء المنطقة المحيطة بالقاعدة.

ونفت المصادر الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الموالية للجيش الأمريكي حول إسقاط طائرة مسيرة في محيط حقل الغاز، مؤكدة أن المهاجمين لم يستخدموا أي طائرات مسيرة في استهداف القاعدة.

من جهتها، أكدت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية أن قوات التحالف الدولي في قاعدة كونيكو شرقي سوريا تعرضت لهجوم بصاروخ.

المصدر: "سبوتنيك" + "تويتر"

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