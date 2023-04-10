النزاهة العراقية تستدعي مسؤولا كبيرا لتلقيه رشوة بعشرات آلاف الدولارات

أفادت "هيئة النزاهة الاتحادية" في العراق بصدور أمر استقدام بحق وكيل وزير التربية للشؤون العلمية الحالي لتسلمه رشوة قدرها 50.000 دولار.

وذكر بيان الهيئة، نقلا عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر أمرا باستقدام وكيل وزير التربية للشؤون العلمية الحالي، على خلفية قيامه بتسلم مبلغ رشوة قدره (50,000) خمسون ألف دولار أمريكي".

وأشارت إلى أن "فريق الهيئة العليا لمكافحة الفساد انتقل إلى أحد المطاعم في العاصمة بغداد الذي تمت فيه عملية التسليم، واطلع على كاميرات المطعم وتوثيق الحادثة وتفريغها في قرص CD".

وأضافت أن "قاضي محكمة تحقيق جنايات الفساد المركزية أصدر أمر الاستقدام، بناء على أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل".

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المصدر: روداو