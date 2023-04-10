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المنفي يبحث مع المبعوث الأممي ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

أخبار العالم العربي

المنفي يبحث مع المبعوث الأممي ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
Legion-Media
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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وأشار بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي الليبي: "استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، وقد قدم باتيلي خلال اللقاء إحاطة كاملة حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية".

ويسعى عبد الله باتيلي، منذ توليه مهامه في ليبيا إلى إنهاء الأزمة الليبية من الانقسامات السياسية والأمنية ويحث الأطراف الداخلية على التوافقات والتفاهمات من أجل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك من خلال مبادرته التي أعلن عنها الشهر الماضي.

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المصدر: عين ليبيا 

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