"جبهة الخلاص" تدعو إلى توحيد قوى المعارضة التونسية وإرساء حوار وطني

نظمت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، صباح الأحد، وقفة احتجاجية بمناسبة إحياء ذكرى عيد الشهداء، لتجديد دعوتها كافة قوى المعارضة إلى التوحد وإطلاق سراح السياسيين الموقوفين.

وأكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، عقب تنظيم هذه الوقفة، على ضرورة توحيد قوى المعارضة وإرساء حوار وطني يجمع كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهيئة الوطنية للمحامين.

وصرح بأن توحيد قوى المعارضة هدفه تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس التي توشك على الانهيار، على حد قوله.

ودعا إلى الاتفاق على رسم خارطة طريق قادرة على تعبئة مئات الآلاف من التونسيين.

واعتبر الشابي أن الوحدة الوطنية هي المخرج الوحيد لتتجاوز تونس أزمتها الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن الرئيس قيس سعيد أغلق كل المنافذ أمام تعبئة البلاد لمواردها الخارجية وأن تونس ستكون عاجزة عن تسديد ديونها خلال المراحل القادمة.

المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم"