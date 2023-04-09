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أنصار سعيّد يتظاهرون في تونس العاصمة دعما لمسار مكافحة الفساد والحفاظ على أمن الدولة

أخبار العالم العربي

أنصار سعيّد يتظاهرون في تونس العاصمة دعما لمسار مكافحة الفساد والحفاظ على أمن الدولة
Globallookpress
تونس.. أنصار للرئيس يتظاهرون تعبيرا عن دعمهم لمسار مكافحة الفساد والحفاظ على أمن الدولة
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تظاهر أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر الأحد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تعبيرا عن دعمهم لمسار التطهير الذي يقوده لمكافحة الفساد والحفاظ على أمن الدولة.

وتجمّع أنصار قيس سعيد وسط شارع بورقيبة بعد أن تفرق المشاركون في الوقفة التي نفذها الموالون لـ"جبهة الخلاص".

ورفع أنصار الرئيس شعار "ارحلوا" ضد معارضيه الذين طالبوا بإطلاق سراح الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وحدثت مناوشات بسيطة ومشادات كلامية بين المتظاهرين، من الجانبين، مما أدى إلى تدخل الشرطة للحفاظ على الأمن.

أنصار سعيّد يتظاهرون في تونس العاصمة دعما لمسار مكافحة الفساد والحفاظ على أمن الدولة
Globallookpress

المصدر: "جوهرة أف أم"

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