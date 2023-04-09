مصر تلغي مهرجانا إسرائيليا في سيناء

كشف التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن مصر ألغت مهرجانا موسيقيا إسرائيليا سنويا يُقام في شبه جزيرة سيناء.

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وذكرت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي، أنه كان من المقرر إقامة مهرجان Indigo festival هذه الأيام في سيناء، بالتزامن مع احتفالات اليهود بعيد الفصح.

وقال منظمو المهرجان في بيان نشروه على "إنستغرام"، إنه: "بعد الأحداث والأوضاع المتوترة في إسرائيل، صدر أمر بوقف المهرجان الموسيقي وعدم السماح بإقامته في سيناء".

وأضافوا "بذلنا قصارى جهدنا من أجل إلغاء القرار وإقامة المهرجان، لكن كل المحاولات باءت بالفشل".

وفي السياق نفسه ، قالت وكالة "صفا" الإخبارية الفلسطينية، إن "حملة مقاطعة إسرائيل" في مصر، قالت إنها فوجئت بالإعلان عن إقامة مهرجان Indigo festival في الفترة من 7 - 11 أبريل الجاري في أحد المنتجعات السياحية في سيناء، مشيرة، عبر حسابها في تويتر، وفق متابعة وكالة "صفا"، إلى أن المنتجع "له سوابق في استضافة مهرجانات بتنظيم صهيوني في السنوات الماضية".

ودعت الحملة إلى مشاركتها في التعبير عن رفض المصريين لهذا النوع من المهرجانات التي تحاول استخدام عناوين كالموسيقى والتعايش لغسل صورة الاحتلال الدموية أمام العالم.

وأشارت إلى أن المهرجان يأتي "في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع جرائم التهجير والقتل والاعتقال، بالإضافة إلى قصف غزة، والهجوم على المصليين والمعتكفين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة".

ودعت إلى المشاركة في "عاصفة تغريد" على تويتر باستخدام وسم "أوقفوا المهرجانات الصهيونية" للتعبير عن رفض المصريين إقامة المهرجان على أرض سيناء.

ويُعد المهرجان، الذي يقام منذ أكثر من عقد من الزمان، أحد أشهر المهرجانات الموسيقية الإسرائيلية.

ولفتت القناة 12، الإسرائيلية إلى أن منظمي المهرجان خططوا العام الماضي لإقامته على شاطئ "دوجيت" في بحيرة طبريا، لكن شرطة إسرائيلرفضت بسبب "توقعات بحدوث تجارة مخدرات كبيرة" خلاله.

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي + وكالة صفا الفلسطينية