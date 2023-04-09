نصر الله يلتقي إسماعيل هنية في بيروت (صورة)

التقى أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، اليوم الأحد في بيروت.

وأفاد حزب الله في بيان رسمي، أن "الجانبين بحثا أهم التطورات في فلسطين، ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى، ‏والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

كما بحث الطرفان، "التطورات السياسية في ‏الإقليم عموما وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات".‏

ووصل إسماعيل هنية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأربعاء الماضي، رفقة وفد خاص يتكون من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، وشارك أيضا في اللقاء كل من عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية فيها، خليل الحية، ومسؤول العلاقات الدولية في الحركة، القيادي أسامة حمدان.

RT

المصدر: RT