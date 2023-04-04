إسماعيل هنية: ما يجري الآن في المسجد الأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.

وقال هنية في تصريح صحفي إن "على الجميع أن يتحملوا المسؤولية فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.

ودعا "جماهير شعبنا في الضفة وأراضي 48 إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته".

واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقامو بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين.

وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.

بدوره قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن ما قامت به سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى من عدوان على المعتكفين في المسجد الاقصى جريمة نكراء، وجزء من حربها الدينية على المسجد الاقصى.

وتابع أن "شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى ، وندعو أبناء شعبنا لتكبيد الاحتلال ثمن هذه الجريمة".

المصدر:RT