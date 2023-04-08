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الأطلسي يلفظ جثث 11 مهاجرا على ساحل المغرب

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الأطلسي يلفظ جثث 11 مهاجرا على ساحل المغرب
Globallookpress
المحيط يلفظ جثث مهاجرين جنوب المغرب - صورة من الأرشيف -
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لفظت مياه المحيط الأطلسي على الشاطئ الأبيض بساحل كلميم جنوب المغرب 11 جثة، تعود لمهاجرين لقوا مصرعهم جراء انقلاب قاربهم في طريقهم نحو جزر الكناري.

وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إنه ووفقا للمعطيات الأولية، فإن الجثث تعود ثمانية منها لمغاربة يتحدر أغلبهم من جهة كلميم وأدنون، إضافة إلى ثلاث جثث أخرى لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضافت أن عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي حلوا بمكان الواقعة للإشراف على نقل جثث الضحايا نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لكلميم.

وأفادت بأنه تم فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الحادث وتحديد هوية الضالعين وراء عملية الهجرة غير القانونية.

المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربية

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