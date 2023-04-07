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فرنسا: متمسكون بأمن إسرائيل وسيادة لبنان

أخبار العالم العربي

فرنسا: متمسكون بأمن إسرائيل وسيادة لبنان
Globallookpress
العاصمة الفرنسية باريس
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أكدت فرنسا تمسكها الراسخ بأمن إسرائيل وباستقرار لبنان وسيادته، وذلك بعد الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على كل من لبنان وقطاع غزة رداعلى إطلاق صواريخ منهما على أراضيها.

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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما "نحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد".

وأكد المتحدث الفرنسي أن فرنسا "تدين بشدة الهجمات الصاروخية العشوائية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من غزة وجنوب لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حماس تقف وراء القصف من لبنان وغزة"، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأكدت قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.

المصدر: أ ف ب 

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