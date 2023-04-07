الجيش الإسرائيلي يحشد قواته مقابل قطاع غزة ولبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية.

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جاء ذلك عقب ليلة من المداولات الأمنية التي جرت خلال الليلة الماضية في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "بناء على تقييم الوضع قمنا بتعزيز القوات المقاتلة والمدفعية في القيادة الشمالية والجنوبية للتعامل مع سيناريوهات محتملة".

وأضاف أدرعي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي جاهز ومستعد لحماية مواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الغارات التي شنها الليلة الماضية على أكثر من جبهة هي رسالة واضحة بهذا الأمر".

وأفاد أدرعي بأن الجيش الإسرائيلي أغار على "مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لحماس في جنوب لبنان".

ونقل موقع "عرب 48" عن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 3 أهداف في لبنان، وقال إنها تابعة لحركة حماس، وتقع في منطقة أطلِق منها صواريخ باتجاه الجليل الغربي أمس، فيما قال موقع "واينت" العبري إن القصف استهدف مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حماس تقف وراء القصف من لبنان وغزة"، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأكدت قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.

المصدر: RT