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الإمارات ترفض طلب جنوب إفريقيا

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الإمارات ترفض طلب جنوب إفريقيا
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أعلنت حكومة جنوب إفريقيا أن محكمة في الإمارات العربية المتحدة رفضت طلبها تسليم الأخوين أتول وراجيش غوبتا اللذين يشكلان محور فضيحة فساد حكومية واسعة تطال الرئيس السابق جاكوب زوما.

وقال وزير العدل رونالد لامولا إن الحكومة أُبلغت مساء أمس الخميس بقرار محكمة في دبي عدم السماح بتسليم الشقيقين اللذين أوقفا في المدينة نفسها في يونيو.

وقال لامولا في بيان "علمنا بذهول وخيبة أمل أن جلسة التسليم عقدت في محكمة في دبي في 13 فبراير 2023 ورفض طلبنا الخاص بالتسليم"، مبينا أن محكمة الإمارات اعتبرت أنها تتمتع بالاختصاص للنظر في وقائع غسل أموال يتهم بها الأخوان لأنها وقعت في الدولة نفسها وفي جنوب إفريقيا.

وبشأن تهم الاحتيال والفساد، قضت المحكمة بإلغاء مذكرة التوقيف، كما قال وزير العدل، موضحا أن "الأسباب التي قدمت لرفض طلبنا لا يمكن تفسيرها".

والأخوان غوبتا وشقيقهما الثالث أجاي من أصل هندي ومن كبار رجال الأعمال. وهم متهمون بنهب خزائن الدولة بالتواطؤ مع زوما خلال سنوات حكمه التسع (2009-2018).

وكانت جنوب إفريقيا تقدمت بطلب تسليم الأخوين في يوليو بعيد توقيفهما في دبي.

وفر الأخوة الثلاثة من جنوب إفريقيا بعد فترة وجيزة من إنشاء لجنة برئاسة القاضي ريموند زوندو في 2018 للتحقيق في فساد الدولة.

ويتضمن طلب التسليم قضية عقد حكومي مثير للشبهة بقيمة 1,5 مليون يورو ولا يشكل سوى جزء ضئيل من التهم ضد الأخوين جوبتا.

المصدر: "أ ف ب"

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