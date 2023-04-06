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الفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية من غزة نحو مستوطنات الغلاف (فيديو)

أخبار العالم العربي

الفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية من غزة نحو مستوطنات الغلاف (فيديو)
RT
الفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية من غزة نحو مستوطنات الغلاف
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أفاد مراسل RT بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف ردا على القصف الإسرائيلي للقطاع فجر الجمعة.

وأضاف أن صافرات الإنذار تدوّي في غلاف غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قد أكد أن سلاح الجو شن غارات على القطاع.

وكتب الجيش عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "جيش الدفاع الإسرائيلي يقصف غزة".

وأعلن أنه ينفذ غارات جوية في قطاع غزة في أعقاب الهجمات الصاروخية التي تزعم أن حركة "حماس" الفلسطينية شنتها من لبنان تجاه إسرائيل يوم الخميس.

هذا، ووثق مقطع فيديو لحظة إطلاق عدد من الصواريخ المضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية.

كما أن الدفاعات الجوية لـ"كتائب القسام" تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على القطاع.

المصدر: RT

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