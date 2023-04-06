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أول فيديوهات القصف.. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس.

واستهدف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع تابعة للمقاومة في القطاع.

وفي وقت سابق، حملت إسرائيل حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.

وكان المسجد الأقصى شهد قبل يومين، اقتحام القوات الإسرائيلية له حيث اعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

المصدر: RT

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