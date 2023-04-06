أول فيديوهات القصف.. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة
شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس.
واستهدف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع تابعة للمقاومة في القطاع.
وفي وقت سابق، حملت إسرائيل حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
وكان المسجد الأقصى شهد قبل يومين، اقتحام القوات الإسرائيلية له حيث اعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
اللهَّم إنا نستودعك غزة وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها، شبابها وأطفالها ونساءها، مساجدها وبيوتها، فاحفظها يارب من الطغاة المفسدين في الأرض يا الله #غزة#المسجد_الاقصىpic.twitter.com/Qemh6qyv7f— الواثقة بالله (@BsjOx29yYPRBvNA) April 6, 2023
العدوان العدوان الإسرائيلي وسط قطاع غزة الآن ، هناك عدد من الإصابات 🇵🇸 pic.twitter.com/aTtrSxuyxp— غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) April 6, 2023
#غزة— نورس للدراسات/ NORS (@NorsForStudies) April 6, 2023
من داخل غزة، ارتفاع اعمدة الدخان جراء الاغتداء الاسرائيلي pic.twitter.com/78yM30XJH4
#غزة تحت القصف— LOAI .A.I.M (@LOAIAIM1) April 6, 2023
نوم العوافي يا عرب pic.twitter.com/NoTpgQH89Y
لحظة قصف شمال قطاع #غزةpic.twitter.com/5CXOXeTgCn— Khaleel Qannan خليل قنن (@khaleelipress) April 6, 2023
شاهد| طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات على قطاع غزة. pic.twitter.com/Nx9HDyUaST— وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@snadps) April 6, 2023
المصدر: RT