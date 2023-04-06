الخارجية المصرية تعلن عدد ضحايا حادث الحافلة في مكة السعودية

قتل ثلاثة معتمرين بينهم مصريان وأصيب 40 آخرون، في حادث سير تعرضت له حافلة كانت تقلهم في مدينة مكة السعودية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

وقالت الوزارة الخارجية في بيان إنها تتابع أوضاع المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم ـ مكة، والتي كانت تقل على متنها 50 راكبا مصريا في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إسماعيل خيرت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه إصابة 40 معتمرا، ووفاة ثلاثة بينهم اثنان مصريان.

وأشار إلى أن القنصلية "تتابع تقديم كل المساعدة للمصابين وذويهم على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة".

المصدر: RT