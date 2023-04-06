وسائل إعلام: إطلاق قذائف هاون باتجاه بلدة المطلة شمال إسرائيل

أفادت تقارير إعلامية لبنانية مسا الخميس، بأن ثلاث قذائف هاون على الأقل أطلقت على بلدة المطلة الإسرائيلية في الجليل الأعلى حوالي الساعة 7:15 مساء.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية بأنه تم اعتراض الصواريخ من قبل القبة الحديدية الإسرائيلية.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإطلاق 3 صواريخ من سهل مرجعيون، باتجاه منطقة المطلة شمال إسرائيل.

وذكر موقع "i24" أن دوي انفجارات سمع في المنطقة لكن لم يتضح ما اذا كانت القذائف قد تم اعتراضها.

من جهته أفاد الجيش الاسرائيلي بأنه تم إطلاق قذائف هاون باتجاه منطقة المطلة من الحدود اللبنانية.

وأكد أنه وبعد عمليات تفتيش في المنطقة تم العثور على شظايا، مشيرا إلى أنه سينشر المزيد من التفاصيل لاحقا.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

وقال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادا إلى تحقيق أولي، تم رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وأضاف أنه تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام