الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ وذخائر لها في محيط زبقين والقليلة (صور)

أعلن الجيش اللبناني مساء الخميس، أن وحدة من الجيش عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها.

ونشر الجيش اللبناني صورا على "تويتر" للصواريخ والمنصات التي عثر عليها.

عثرت وحدة من الجيش على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/XxNi0ha2oy — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 6, 2023

هذا، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد 34 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي بيان نشره على "تويتر" كشف المتحدث باسم الجيش أفيحاي أدرعي، أنه تم اعتراض 25 من تلك القذائف، من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 منها داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتابع "أما الـ 4 صواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق أنه شن قصفا مدفعيا على جنوب لبنان إثر الهجمات الصاروخية التي انطلقت منه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

#عاجل رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص.

لا توجد أي توجيهات استثنائية للجبهة الداخلية pic.twitter.com/o5StS6701B — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 6, 2023

المصدر: RT + وكالات