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الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ وذخائر لها في محيط زبقين والقليلة (صور)

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الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ وذخائر لها في محيط زبقين والقليلة (صور)
AFP
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني مساء الخميس، أن وحدة من الجيش عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها.

ونشر الجيش اللبناني صورا على "تويتر" للصواريخ والمنصات التي عثر عليها.

هذا، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد 34 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي بيان نشره على "تويتر" كشف المتحدث باسم الجيش أفيحاي أدرعي، أنه تم اعتراض 25 من تلك القذائف، من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 منها داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتابع "أما الـ 4 صواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق أنه شن قصفا مدفعيا على جنوب لبنان إثر الهجمات الصاروخية التي انطلقت منه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: RT + وكالات

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