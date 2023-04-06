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"حزب الله" اللبناني: السعي الإسرائيلي لاستهداف الأقصى سيلهب المنطقة

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أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين، أن "السعي الصهيوني لاستهداف الأقصى سيلهب المنطقة، وأن المسجد الأقصى ليس وحيدا وإنما خلفه مئات ملايين المسلمين".

وقال صفي الدين إن "على الصهاينة إدراك أن المسجد الأقصى ليس وحيدا وأن خلفه مئات ملايين المسلمين الجاهزين لبذل الدماء من أجله".

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وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت مساء أمس الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإخلائه من المتواجدين فيه.

وذكرت وسائل الإعلام أن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي بشكل عشوائي تجاه المعتكفين بالأقصى".

وأكدت "وقوع إصابات في صفوف المعتكفين جراء قمع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى".

المصدر: RT

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