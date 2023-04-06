40% من المصريين المجنسين عام 2022 تخلوا عن جنسيتهم

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية ارتفع بنسبة 11.3%.

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وبلغ عدد المصريين الحاصلين على جنسيات أجنبية 3498 مصريا عام 2022، مقابل 3142 مصريا عام 2021، منهم 2100 مصري حصلوا على موافقة بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة 60%، بينما 1398 حصلوا على موافقة بالتجنس مع عدم الاحتفـاظ بالجنسية المصرية بنسبة 40%.

وأضاف الجهاز أن إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر انخفض بنسبة 18.3% ليبلغ 317 مهاجرا عام 2022 (86 مهاجرا و231 مهاجرا اكتسبوا صفة المهاجر)، مقابل 388 مهاجرا عام 2021، وفقا للنشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2022".

وأوضحت النشرة، أن إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 317 مهاجرا عام 2022، منهم 253 مهاجرا أصليا بنسبة 79.8%، و64 مرافقا بنسبة 20.2٪.

كما بلغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر من الذكور 256 مهاجرا من الذكور بنسبة 80.8% منهم 52 مصريا حصل على موافقة للهجرة بنسبة 16.4%، و 204 مصري اكتسب صفة مهاجر بنسبة 64.4%، من اجمالي عدد المهاجرين.

وبلغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر من الإناث 61 مهاجرة من الإناث بنسبة 19.2% من إجمالى عدد المهاجرين، منهم 34 مصرية حصلت على موافقة للهجرة بنسبة 10.7%، و27 مصرية اكتسبت صفة مهاجر بنسبة 8.5% من إجمالي عدد المهاجرين.

وتأتى الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر عام 2022 حيث بلغ 142 مهاجرا بنسبة 44.8%، يليها إيطاليا بعدد 83 مهاجــراً بنسبــة 26.2%، ثم كندا بعدد 51 مهاجراً بنسبة 16.1% من إجمالي عدد المهاجرين.

وجاءت الفئة العمرية (40-44 سنة) في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 58 مهاجراً بنسبـة 18.3% من إجمالى عدد المهاجرين.

واستحوذت فئة المتزوجين علي النصيب الأكبر من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 216 مهاجرا بنسبة 78.5% من إجمالي عدد المهاجرين.

ويأتى الحاصلون على مؤهلات جامعية في المرتبة الأولى من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر بلغ 150 مهاجراً بنسبة 49% من إجمالي أعداد المهاجرين والذين اكتسبوا صفـة المهاجر).

واستحوذت فئة الأخصائيين (أصحاب المهن العلمية) علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 128 مهاجرا بنسبة 44.1%.

فيما استحوذ العاملون المشتغلون بالقطاع الخاص علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 207 مهاجر بنسبة 66.6% يليهم الأفراد الذين لم يسبق لهم العمل مثل: ربات البيوت وحديثي التخرج والمتفرغون للدراسة (أخري) حيث بلغ عددهم 77 مهاجرا بنسبة 24.8% من إجمالى المهاجرين.

المصدر: الشروق