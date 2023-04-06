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مصر تعرض أقدم رأس في تاريخ حضارتها لأول مرة (صورة)

العلوم والتكنولوجيا

مصر تعرض أقدم رأس في تاريخ حضارتها لأول مرة (صورة)
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أعلنت إدارة المتحف المصري بالتحرير عن عرض "قطعة أثرية فريدة من نوعها وهي عبارة عن رأس من الطين من عصر ما قبل الأسرات، تعود إلى حضارة مرمدة بني سلامة 4800 ق.م تقريبا".

مصر تعرض أقدم رأس في تاريخ حضارتها لأول مرة (صورة)
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وأضافت إدارة المتحف المصري بالتحرير في بيان لها، أن "الرأس تعد من أقدم المنحوتات الفنية في الحضارة المصرية القديمة فيما نعلم حتى الآن".

واتخذت الرأس هيئة بيضاوية وتعمد الفنان هنا أن يختصر ملامح الوجه "فالعينان عبارة عن تجويفين عميقين والأنف بارزة ورشيقة والفم نصف مفتوح كما تبين لنا وجود آثار للون الأحمر على الرأس".

المصدر: RT

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