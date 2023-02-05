مصر تنتظر وفدا يضم 59 من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم

يستقبل مطار سفنكس الدولي في مدينة الجيزة المصرية يوم غد الاثنين، رحلة طيران خاصة تابعة لشركة "Titan "، على متنها وفد رفيع المستوى يضم 59 من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم.

وأوضح موقع "صدى البلد" أن الطائرة قادمة من دولة بتسوانا بجنوب القارة الإفريقية لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الجيزة، بعد زيارتهم لكل من الأقصر وأسوان ثم سفرهم من مطار سفنكس إلى فينسيا بإيطاليا.

وأشار الموقع إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط سياحة اليوم الواحد بالمطارات المصرية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر .

في حين أنه من المقرر أن يتم استقبال الوفد بصالة كبار الزوار بمطار سفنكس من فريق العلاقات العامة بالمطار، وسط تسهيلات خاصة وترحيب بالوفد.

جدير بالذكر أن مطار سفنكس كان قد استقبل رحلة خاصة نهاية ديسمبر الماضي قادمة من العاصمة اليونانية أثينا، على متنها 58 راكبا من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم استغرقت يوما واحدا،، لزيارة منطقة الأهرامات الأثرية التى تعد من أبرز معالم الحضارة المصرية العريقة.

المصدر: "صدى البلد"