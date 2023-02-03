مصر تتعاقد على صفقة جديدة من القمح الروسي بتمويل من البنك الدولي

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على كمية 535 ألف طن من القمح الروسي بتمويل من البنك الدولي.

ووفقا للهيئة ستصل الكمية المتعاقد عليها خلال النصف الثاني من شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس 2023.

وكان ميناء سفاجا المصري، قد استقبل يوم السبت الماضي السفينة PAREA، محملة بـ 63 ألف طن من القمح الروسي، المستورد لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأعلن اتحاد الحبوب الروسي أن كميات القمح التي وصلت إلى الموانئ المصرية بلغت منذ مطلع الشهر الماضي 191 ألف طن، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين موسكو القاهرة.

المصدر: RT