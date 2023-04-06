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بعد زيارة السعودية.. السيسي يبعث رسالة خطية لأمير قطر

أخبار العالم العربي

alkhaleejonline
أمير قطر يزور مصر، أرشيف
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بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، تتعلق بالعلاقات بين مصر وقطر وسبل تعزيزها.

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وسلم السفير المصري لدى الدوحة عمرو الشربيني، الرسالة للأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي.

وتأتي الرسالة بعد يومين من زيارة أجراها السيسي إلى السعودية، وأجرى فيها مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفت موقع "الخليج أونلاين" إلى أن "الرسالة المصرية تتزامن مع لقاء مرتقب بين السيسي والرئيس السوري بشار الأسد الذي نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أنه سيتلقى دعوة سعودية لحضور القمة العربية المقبلة في الرياض، فيما ترفض قطر عودة دمشق إلى الجامعة العربية قبل إزالة الأسباب التي أدت لتجميد عضويتها".

وشهد العام الماضي تقاربا قطريا مصريا ملموسا حيث قطع البلدان خطوات واسعة على طريق تجاوز الخلاف وزار أمير قطر القاهرة ثم زار الرئيس المصري الدوحة، ووقع البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية.

المصدر: الخليج أونلاين

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