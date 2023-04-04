أعضاء من مجلس"النواب اليمني": تهديد مصر في أمنها المائي تهديد للأمة العربية كلها

أعلن أعضاء في مجلس النواب اليمني، في بيان رسمي، الوقوف بجانب مصر في كل قضاياها وأمنها القومي، مؤكدين أن "مصر قلعة العرب وحصنه والمساس بأمنها القومي مساس بكل العرب".

وفي بيان لهم، قال أعضاء مجلس النواب: "نحن أعضاء مجلس النواب الموقعون أدناه، باعتبارنا الممثلين الشرعيين للشعب اليمني، نزكي إصدار بيان بإسم المجلس بالوقوف الى جانب جمهوربة مصر الشقيقة في كل قضاياها وامنها القومي كوّن مصيرنا واحد ومواقفنا واحدة ومصر قلعة العرب وحصنه والمساس بأمنها القومي مساس بكل العرب".

وأضاف البيان: "نعلنها صراحة أن تهديد مصر في أمنها المائي وحقها التاريخي في نهر النيل يعتبر تهديد للامة العربية كلها، كما نطالب بتوجيه رسالة للحكومة بضرورة تأكيد موقفها المنحاز لمصر ومحاسبة أي طرف أوجهة يمنية تسيء لهذه العلاقة المبدئية المتجذرة عبر التاريخ، ونؤكد على وقوفنا خلف القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس ونطالب بتدخله الشخصي لإنهاء الازمة الطارئة".

ومن جهته أشار الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى أن البيان صدر عن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب اليمني والذي يؤكدون فيه على دعم الموقف المصري وحق مصر في أمنها المائي، معتبرا أن هذا البيان يعكس حرص أبناء اليمن وممثليهم وقيادتهم على دعم الموقف المصري، والتأكيد على ترابط الأمن القومي اليمني بالأمن القومي المصري، وهو ما أكد عليه رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وأضاف: "ولذلك، أرفع مجددا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب الأشقاء اليمنيين بعودة التسهيلات اليمنية السابقة في الدخول دون تأشيرة والإقامه لمدة 6 أشهر مرة أخرى".

وفي وقت سابق، أثارت تصريحات أطلقها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا، جدلا واسعا، بعد إعلان دعمه لـ"كل خطوات" أديس أبابا في التنمية.



المصدر RT