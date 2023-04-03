بن سلمان يلتقي السيسي على مائدة السحور بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية

أفادت وكالة الانباء السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات إقليمية ودولية، بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وبحث بن سلمان مع السيسي على مائدة السحور في جدة فجر الاثنين العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن بن سلمان بحث مع السيسي آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه.

وركزت المباحثات على تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

ووصل الرئيس المصري إلى المملكة العربية السعودية في زيارة لعدة ساعات.

المصدر: RT