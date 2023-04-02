السيسي يصل إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد لأمير محمد بن سلمان، وفق قناة "القاهرة" الإخبارية.

وفي فبراير الماضي، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، بمناسبة يوم التأسيس السعودي، معربا عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد السيسي على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

المصدر: "القاهرة 24"