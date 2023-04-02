"سانا": الاحتلال الأمريكي يجلب مدرعات متطورة وأسلحة إلى قواعده في محافظة الحسكة السورية

أكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن الاحتلال الأمريكي أدخل عشرات الآليات العسكرية والحاويات من شمال العراق لقواعده بالجزيرة السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية من ريف اليعربية في الحسكة قولها إن رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفا من 60 آلية، بينها شاحنات محملة بحاويات أسلحة وذخائر ومدرعات عسكرية متطورة، إضافة إلى 40 صهريجا لسرقة النفط، ترافقها ثلاث عربات عسكرية دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت المصادر لوكالة"سانا" أن "الرتل توجه إلى بلدة اليعربية قادما من قواعد الاحتلال في العراق ومنها إلى قواعده التي أقامها في الجزيرة السورية، حيث يتم فرز هذه الإمدادات لدعم ميليشيا "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المرتبطة به من جهة وتسليح المجموعات الإرهابية التابعة له بالقرب من قواعده في الجزيرة ومنطقة التنف بريف حمص الشرقي من جهة ثانية، والتي يستخدمها لتنفيذ اعتداءات على التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة ومواقع الجيش العربي السوري.

المصدر: "سانا"