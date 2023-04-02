مصطفى بكري يعلق على زيارة وزير الخارجية اليمني إلى إثيوبيا

علق الإعلامي والنائب المصري مصطفى بكري، على زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى إثيوبيا.

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وكتب بكري في تغريدة على "تويتر": "الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر، ولا يجب أن يؤخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي، الرئيس السيسي فتح أبواب مصر لكل الأشقاء دون تفرقه، ومنحهم العديد من التسهيلات، وهذا موقف يحسب له، مصر أكبر من أي تصرف يقوم به مسؤول، اليمنيون أنفسهم أدانوه".

وأضاف: "شعب الحضارة يكن لمصر كل التقدير والمحبة، لكل ذلك أتمني سريعا عودة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية، أمس تم إعادة 60 من المرضي والأطفال إلى عدن بعد وصولهم إلى القاهرة، وما كنا نتمنى أن يحدث ذلك، المسؤول الأول في اليمن الدكتور رشاد العليمي محب لمصر وتصريحاته ومواقفه تعبر عن ذلك، أقام في مصر فترة طويلة ولا تزال أسرته في مصر وهذا يكفي".

تعبر عن ذلك ، أقام في مصر فترة طويله ولاتزال أسرته في مصر وهذا يكفي . والكل أدان موقف وزير الخارجيه ودعمه لأثيوبيا . الحكومات تمضي والشعب باق ، لذلك نأمل في تدخل الرئيس السيسي لإنهاء هذه الأزمه التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وليس وزير الخارجيه — مصطفى بكري (@BakryMP) April 2, 2023

الشعب اليمني شعب شقيق ، محب لمصر ، ولايجب أن يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجيه اليمني الحالي . الرئيس السيسي فتح أبواب مصر لكل الأشقاء دون تفرقه ، ومنحهم العديد من التسهيلات ، وهذا موقف يحسب له . مصر أكبر من أي تصرف يقوم به مسؤول اليمنيون أنفسهم أدانوه — مصطفى بكري (@BakryMP) April 2, 2023

وختم حديثه: "الكل أدان موقف وزير الخارجية ودعمه لإثيوبيا، والحكومات تمضي والشعب باق، لذلك نأمل في تدخل الرئيس السيسي لإنهاء هذه الأزمة التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وليس وزير الخارجية".

وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية اليمني على حملة إعلامية تستهدفه، وقال إنها تحاول الإساءة للعلاقات بين اليمن ومصر.

. شعب الحضاره يكن لمصر كل التقدير والمحبه . لكل ذلك أتمني سريعا عودة الأمور إلي أوضاعها الطبيعيه . أمس تم إعادة ٦٠ من المرضي والأطفال إلي عدن بعد وصولهم إلي القاهره ، وماكنا نتمني أن يحدث ذلك ، المسئول الأول في اليمن د . رشاد العليمي محب لمصر وتصريحاته ومواقفه — مصطفى بكري (@BakryMP) April 2, 2023

وقال الوزير عبر "تويتر": "تابعت خلال اليومين الماضية حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصيا إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه".

وأضاف: "لكن ما لا يمكن قبوله أبدا أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "مصر أولا أكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوما وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر".

تابعت خلال اليومين الماضية حملة اعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً اثر قيامنا بخطوات اصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو امر اعتدناه،ولكن مالا يمكن قبوله أبداً ان يستخدم الاستهداف الشخصي للاساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا اساس من الصحة ١-٢ pic.twitter.com/HLsoLzz3VK — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) April 2, 2023

المصدر: RT