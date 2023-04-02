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مصطفى بكري يعلق على زيارة وزير الخارجية اليمني إلى إثيوبيا

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مصطفى بكري يعلق على زيارة وزير الخارجية اليمني إلى إثيوبيا
مصطفى بكري
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علق الإعلامي والنائب المصري مصطفى بكري، على زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى إثيوبيا.

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وزير الخارجية اليمني ينتقد حملة "منظمة" تستهدف العلاقات بين اليمن ومصر

وكتب بكري في تغريدة على "تويتر": "الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر، ولا يجب أن يؤخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي، الرئيس السيسي فتح أبواب مصر لكل الأشقاء دون تفرقه، ومنحهم العديد من التسهيلات، وهذا موقف يحسب له، مصر أكبر من أي تصرف يقوم به مسؤول، اليمنيون أنفسهم أدانوه".

وأضاف: "شعب الحضارة يكن لمصر كل التقدير والمحبة، لكل ذلك أتمني سريعا عودة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية، أمس تم إعادة 60 من المرضي والأطفال إلى عدن بعد وصولهم إلى القاهرة، وما كنا نتمنى أن يحدث ذلك، المسؤول الأول في اليمن الدكتور رشاد العليمي محب لمصر وتصريحاته ومواقفه تعبر عن ذلك، أقام في مصر فترة طويلة ولا تزال أسرته في مصر وهذا يكفي".

وختم حديثه: "الكل أدان موقف وزير الخارجية ودعمه لإثيوبيا، والحكومات تمضي والشعب باق، لذلك نأمل في تدخل الرئيس السيسي لإنهاء هذه الأزمة التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وليس وزير الخارجية".

وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية اليمني على حملة إعلامية تستهدفه، وقال إنها تحاول الإساءة للعلاقات بين اليمن ومصر.

وقال الوزير عبر "تويتر": "تابعت خلال اليومين الماضية حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصيا إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه".

وأضاف: "لكن ما لا يمكن قبوله أبدا أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "مصر أولا أكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوما وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر".

المصدر: RT

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