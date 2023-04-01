السلطات الجزائرية تضبط أكثر من 10 آلاف قرص مهلوس لدى مسافر قادم من فرنسا

تمكنت مصالح الجمارك بميناء الجزائر يوم السبت، من ضبط 10.050 قرصا مهلوسا بحوزة مسافر قدم على متن رحلة بحرية من مدينة مارسيليا الفرنسية.

وفي بيان لها، أوضحت مصالح الجمارك أنه تم اكتشاف هذه الكمية من المخدرات بعد إخضاع المسافر المشتبه به للتفتيش الدقيق.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيف المسافر، وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وأضاف: "تؤكد العملية فطنة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية، وتجندهم الدائم، في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، والمساهمة في إقرار النظام العام".

المصدر: "الشروق الجزائرية"