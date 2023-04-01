الكشف عن نسبة المهاجرين المتواجدين في فرنسا

قال مكتب الإحصاء الفرنسي إن المهاجرين شكلوا عشر سكان فرنسا بحلول عام 2021.

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وأضاف المكتب أن أكثر من ثلث المهاجرين في فرنسا، البالغ عددهم 7 ملايين، أي 36 بالمائة، حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم إلى البلاد.

وأشار المكتب إلى أن ما يقرب من نصف المهاجرين في البلاد، 47.5 بالمائة، ولدوا في إفريقيا، بينما ولد 33.1 بالمائة في أوروبا و13.6 بالمائة في آسيا.

وشكل المهاجرون من الجزائر نسبة 12.7 بالمائة والمغرب 12 بالمائة والبرتغال 8.6 بالمائة، وتونس 4.5 بالمائة وإيطاليا 4.1 بالمائة وتركيا 3.6 بالمائة وإسبانيا 3.5 بالمائة.

المصدر: الخبر