هزتان أرضيتان تضربان منطقة البحر الميت

ضربت هزتان أرضيتان ضعيفتان مساء السبت شمال البحر الميت بوادي الأردن وأكد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان أن الأولى ضربت بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، في منطقة غور الأردن.

وقال سويدان في حديث لوكالة أنباء "عمون"، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 21:26.

وعن الهزة الثانية، أوضح أنها وقعت عند الساعة 21:45 مساء السبت أيضا بقوة 2.2 على مقياس ريختر في منطقة وادي الأردن شمال البحر الميت، وعلى عمق 1 كيلو متر.

المصدر: عمون