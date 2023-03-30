وزارة: الأردن يخسر أكثر من نصف كميات مياه الشرب

أعلنت وزارة المياه والريّ الأردنية، أن الأردن يخسر أكثر من نصف كميات مياه الشرب في أراضيه عبر الفاقد المائي.

وكتبت الوزارة في منشور لها، يوم الخميس، على"تويتر"، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تظهر أنه يتم فقدان أكثر من نصف كميات مياه الشرب في الأردن بسبب الاستخدامات غير المشروعة ووصلات استجرار المياه غير القانونية، فضلا عن أعمال التخريب والتسرب المائي من الشبكات.

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وذكرت وزارة المياه أن هذا ما يعرف بالفاقد المائي "المياه غير المفوترة".

يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت عن "الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040"، ترتكز فيها على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك بغية حماية طبقات المياه الجوفية، والمياه السطحية والحفاظ عليهما، مما يستلزم الامتثال والإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام المياه وحمايتها.

إضافة إلى ذلك، تم وضع إجراءات محددة ضمن هذه الاستراتيجية، تهدف إلى معالجة قضايا شاملة وحرجة لإدارة قطاع المياه، بما فيها الأداء المالي والاستدامة، وصنع القرار المبني على البيانات، والابتكار والتكنولوجيا، واستخدام الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والتغير المناخي.

المصدر: RT