الأردن يواجه عجز مياه الشرب بمشاريع استراتيجية

يعتزم الأردن بالتوازي مع أعمال مؤتمر لندن 2019 اليوم الخميس طرح مشاريع مائية استراتيجية لها الأولوية للأمن المائي في المملكة، وعلى رأسها مشروع تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.

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وأكدت مصادر حكومية أردنية لجريدة "الغد"، أن الأردن ينوي طرح خمسة مشاريع مائية تصل كلفتها التقديرية إلى 1.5 مليار دينار أردني (حوالي 2.11 مليار دولار).

ويتجه الأردن لتنفيذ كافة هذه المشاريع وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وسط توقعات للانتهاء من العمل بها في غضون العام 2022.

ومن المشاريع التي ستطرح، مشروع لتحلية المياه في العقبة بكميات تبلغ نحو 30 مليون متر مكعب للعقبة نفسها، إلى جانب حوالي 70 مليونا توزع على باقي محافظات المملكة، إضافة لمشروع تحلية المياه الجوفية المالحة في آبار وادي حسبان بطاقة إنتاجية تتراوح بين 10 و15 مليون متر مكعب سنويا.

ووفقا لتصريحات أمین عام وزارة المیاه والري الأردنية علي صبح، فإن تحلية المياه هي البدیل الوحید للحصول على مصدر آمن ومستدام لسد احتیاجات الأردن الحالیة والمستقبلیة من المیاه، حیث لم یتبق للأردن أي بدیل للتزويد المائي داخل الحدود الوطنیة إلا تحلیة میاه البحر الأحمر.

المصدر: "الغد"