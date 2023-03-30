مصر تفرض شروطا جديدة على اليمنيين القادمين لأراضيها

فرضت وزارة الداخلية المصرية شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى أراضيها، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية.

وقالت إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي: "بالنسبة للتعليمات الخاصة بالسماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد مباشرة من اليمن بغرض العلاج دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، شريطه تقديم تقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية".

وأضافت الإدارة في تعميم لها: "بالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين للبلاد من موانئ الوصول رفقه الوالدين المعفيين فوق سن الخمسين دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم الغاء الإعفاء المشار إليه وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من 16 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة".

في السياق نفسه، تابعت سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية ما تم نشره وتداوله حول الاجراءات الجديدة لتنظيم الدخول والاقامة في دولة الاعتماد والتي شملت كافة المقيمين من كافة الجنسيات.

وأوضحت السفارة أنه بالنسبة لإجراءات الدخول لمواطني اليمن؛ تستمر الآلية القديمة بخصوص التقارير الطبية للقادمين من اليمن للفئة العمرية بين 16 و 50 عاما، وبامكان من هم فوق الخمسين عاماً واقل من السادسة عشر الدخول مباشرة من منافذ الدخول المصرية دون تأشيرة مسبقة بغض النظر عن جهة القدوم وكما كان معمولاً به في السابق.

وبالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي وأمريكا ممن هم ضمن الفئة العمرية بين 16 و 50 عاماً يلزم حصولهم على موافقة أمنية أو تأشيرة سفر من إحدى سفارات جمهورية مصر العربية في بلدان الإقامة، وهو نفس الإجراء الذي كان معمولا به.

وبالنسبة لاجراءات الاقامة والخروج والعودة تود السفارة أن توضح لابناء الجالية اليمنية أن الإجراءات الجديدة المتخذة من السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية بخصوص تنظيم الإقامة تشمل كافة الجنسيات المقيمة في مصر وستكون كالتالي:

- مدة الاقامة ثلاثة شهور تمنح مجاناً للمرة الأولى وتجدد كل ثلاثة أشهر برسوم مالية.

- الطلاب تستمر إقاماتهم السنوية بنفس الآلية السابقة

- لحاملي الإقامات الدائمة ستكون تأشيرة الخروج والعودة المتعددة لستة أشهر بدلاً عن سنة.

المصدر: وكالات