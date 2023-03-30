تعرض السفير الأمريكي في السودان لحادث (فيديو)

تعرض السفير الأمريكي في السودان، جون غودفري، لحادث سير بالعاصمة الخرطوم.

وأعلنت السفارة الأمريكية مساء أمس الأربعاء، عن تعرض السفير رفقة موظفين آخرين لحادث، مؤكدة أنه تم نقلهم إلى مستشفى محلي للتقييم.

وقالت السفارة في بيان لها على "فيسبوك": "يمكننا أن نؤكد أن السفير غودفري وموظفين آخرين بالسفارة تعرضوا لحادث سير في الخرطوم اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفى وخرج السفير غودفري من المستشفى، وهو الآن يستريح في المنزل".

وأوضحت السفارة في بيانها حول الحادث، أن السفير وفريقه تعرضوا لإصابات طفيفة فقط.

بدوره، نشر السفير الأمريكي صورة له مع السيارة بعد الحادث وعلق: "شكرا للجميع على عباراتهم الرقيقة التي عبرت عن قلقهم بعد حادث السيارة يوم أمس. لحسن الحظ، لم يصب أحد من فريقنا بأذى شديد، وعلمنا أن سائق السيارة الأخرى لم يتأذ كذلك (على الرغم من أن سيارتنا المخلصة لم تكن جيدة)".

وأضاف: "شكرا للمهنيين الطبيين الذين اعتنوا بنا بعد الحادث وأكدوا أن أيا من إصاباتنا لم تكن خطيرة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين جون غودفري كسفير في الخرطوم يوم 24 أغسطس 2022، وهو أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ نحو 25 عاما.

To welcome the holy month of Ramadan, @USEmbassyKRT staff organized a Hilumur drink making event at the embassy for newly-arrived Americans to learn how the drink is made and what it means for Sudanese people during the holy month. pic.twitter.com/5jXnB8x58Y — U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) March 12, 2023

المصدر: RT