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مأدبة إفطار تجمع سفيري إيران والسعودية في العراق (صور)

أخبار العالم العربي

مأدبة إفطار تجمع سفيري إيران والسعودية في العراق (صور)
سفراء السعودية وسوريا وإيران على مأدبة إفطار في العراق
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التقى السفيران الإيراني والسعودي في العراق محمد كاظم آل صادق وعبد العزيز الشمري في بغداد.

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن السفير السعودي حضر مساء أمس الأربعاء، مأدبة الإفطار التي أقامها السفير الإيراني في مقر السفارة بالعاصمة العراقية.

كما حضر المأدبة سفراء الأردن والكويت ولبنان وأفغانستان وموريتانيا وسوريا، إضافة إلى سفراء عدد من الدول الأخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية وإيران والصين في بيان مشترك، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأنقرة، بوساطة صينية، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، بعد أكثر من 7 سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يجتمع وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال شهر رمضان الجاري.

مأدبة إفطار تجمع سفيري إيران والسعودية في العراق (صور)
مأدبة إفطار تجمع سفيري إيران والسعودية في العراق (صور)
مأدبة إفطار تجمع سفيري إيران والسعودية في العراق (صور)
مأدبة إفطار تجمع سفيري إيران والسعودية في العراق (صور)

المصدر: وكالة مهر

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