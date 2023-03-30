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"سانا": إصابة عسكريين سوريين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق

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RT
إصابة عسكريين اثنين في قصف إسرائيلي استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق - صورة من الأرشيف -
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أفاد مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا" فجر الخميس، بأن عسكريين اثنين أصيبا بقصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

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وصرح بأنه حوالي الساعة 1 و20 دق من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأفاد بأن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة.

المصدر: سانا

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