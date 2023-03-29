 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام رسمية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق

محمد بن زايد آل نهيان يتلقى تهنئة أمير قطر بالتعيينات القيادية الجديدة

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد آل نهيان يتلقى تهنئة أمير قطر بالتعيينات القيادية الجديدة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v11v

تلقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيه بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

ودعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن تكون هذه التعيينات دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم في البلاد، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره  لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا لدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيدا من التقدم والنماء.

إقرأ المزيد
الإمارات.. تعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في إمارة أبوظبي
الإمارات.. تعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في إمارة أبوظبي

المصدر: البيان 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا