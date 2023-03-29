محمد بن زايد آل نهيان يتلقى تهنئة أمير قطر بالتعيينات القيادية الجديدة

تلقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيه بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

ودعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن تكون هذه التعيينات دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم في البلاد، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا لدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيدا من التقدم والنماء.

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المصدر: البيان