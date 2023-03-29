إعلامية مصرية تطلب إنهاء حلقة "العرافة" مع لوسي بسبب الجن (فيديو)

قالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، إنها شعرت بالخوف والدهشة الكبيرة في حلقة "العرافة" على قناة "النهار" التي استضافت خلالها الفنانة لوسي، وذلك بسبب الجن.

وأضافت: "أنا مش هقدر أكمل الحلقة ولازم أنهي دلوقتي ومش حابة أكمل الحلقة".

وحلت الفنانة المصرية لوسي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" على قناة "النهار".

وكشفت لوسي كواليس دورها في مسلسل المداح، قائلة "فيه جنيه طيبة ومؤمنة ومسالمة وفيه جنية شريرة"، مضيفة "عشان أعمل دور الجنية في المداح كان لازم اعرف أكثر على الجن".

وتابعت لوسي قائلة: "أنا ذاكرت شخصية الجنية هند بنت الأحمر بشكل جيد كي أتقن الدور بشكل كبير وأقوم بتجسيد شخصية من العالم الخفي".

وذكرت أنها عرفت أن الجنيات الشريرات ضعفاء جدا ويذهبن إلى الشخصيات الشريرة، مضيفة: "ساعات بحس إن فيه حد بيلمسني خاصة بعد تأدية دور الجنية هند بنت الأحمر".

وصرحت بأن الجنية هند بنت الأحمر موجودة بالفعل تحت الأرض وتلازمها.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري