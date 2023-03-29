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أذربيجان تفتتح سفارة لها في إسرائيل

أخبار العالم العربي

أذربيجان تفتتح سفارة لها في إسرائيل
RT
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افتتحت أذربيجان أول سفارة لها في إسرائيل، بالرغم من أن العلاقات بين البلدين قائمة بشكل رسمي منذ عام 1991.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن افتتاح سفارة أذربيجانية في إسرائيل دليل إضافي على متانة العلاقة بين البلدين.

وأضاف خلال مراسم افتتاح السفارة التي جرت اليوم الأربعاء إن أذربيجان دولة مسلمة وموقعها الاستراتيجي يجعل العلاقة بيننا ذات أهمية كبيرة وإمكانيات كبيرة.

أذربيجان تفتتح سفارة لها في إسرائيل

وأضاف كوهين: تحدثت مع وزير الخارجية بيرموف حول تشكيل جبهة موحدة ضد إيران، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار.

وتابع: سأذهب قريبا في زيارة سياسية إلى باكو مع وفد اقتصادي كبير، ما سيزيد من عمق العلاقات التجارية بين إسرائيل واذربيجان".

أذربيجان تفتتح سفارة لها في إسرائيل

المصدر: RT

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