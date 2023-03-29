لبنان.. هيئة الاتصالات "أوجيرو" مهددة بالتوقف عن العمل

حذر مدير عام هيئة الاتصالات "أوجيرو" في لبنان من أن الهيئة على بوادر التوقف عن العمل، فيما حذر وزير الاتصالات جوني قرم من "سقوط أوجيرو".

وفي وقت أعلنت فيه نقابة موظفي "أوجيرو" الاستمرار بالإضراب الذي بدأ منذ حوالي الأسبوع حتى إشعار آخر، قال كريدية: "ذاهبون إلى وضع سيئ. أوجيرو تعاني منذ سنتين، ولا يمكن الاستمرار دون موازنات لتشغيل وصيانة المراكز".

وأعلن أن "الهئية على بوادر التوقف عن العمل بشكل كامل، فلا إمكانات مادية لدينا تصليح الأعطال التي تواجهها مراكزنا"، مبينا أن "مطلبنا الأساسي تأمين الإمكانيات للموظفين للقيام بعملهم أي زيادة مخصصات الهيئة لتصليح الأعطال وإيصال الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين الرواتب حتى ينمكن الموظف من الوصول إلى عمله".

بدوره، قال قرم إن "الاستمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأساوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الأمن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمته".

وأضاف: "لن أكون مستعدا أبدا لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة".

المصدر: MTV