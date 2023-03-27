مرة جديدة.. خدمة الإنترنت في لبنان مهددة بالتوقف

أعلن عمال هيئة الإتصالات في لبنان "أوجيرو"، اليوم الاثنين، استمرار إضرابهم حتى أخذ حقوقهم، في خطوة تهدد مرة جديدة بقطع الإنترنت عن البلاد.

وحسب المعلومات فإن 12 مركزا لـ"أوجيرو" أصبحوا خارج الخدمة، منذ أن بدأ الإضراب يوم الجمعة، مما أدى إلى توقف شبكة الإنترنت في مناطق عدة من بينها العاصمة بيروت.

وصباح اليوم الاثنين، نفذ موظفو "أوجيرو" وقفة احتجاجية، في المركز الرئيسي للهيئة، حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت.

وذكرت صحيفة "النهار" أن مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، اجتمع يوم أمس الأحد بنقابة موظفي الهيئة، لكنه لم يتمكن من إقناعهم بفك إضرابهم رغم الوعود التي أعطاها للموظفين بدرس مطالبهم من المعنيين في الحكومة.

يذكر أن هذا الإضراب لموظفي "أوجيرو" ليس الأول من نوعه، ففي سبتمبر الماضي أدى إضرابهم الذي استمر لحوالي الأسبوع إلى توقف شبكة الاتصالات والإنترنت في البلاد.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، نظم موظفو "أوجيرو" وقفات احتجاجية مرة في الأسبوع، ثم مرتين حتى وصلوا إلى ثلاثة أيام (الاثنين والأربعاء والجمعة) بعدما واظبوا على الدوام خمسة أيام في الأسبوع وفي حالات الطوارئ يومي السبت والأحد، بخلاف موظفي الإدارات العامة الأخرى.

المصدر: RT