العراق والبحرين ينهيان "أزمة دبلوماسية محدودة"

أكد وزيرا الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، والعراقي فؤاد حسين، عمق علاقات الأخوة التاريخية بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كافة المستويات.

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يأتي ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أعقب استدعاء البحرين للقائم بالأعمال العراقي في المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية لـ"مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".

وفيما لم تتضح طبيعة المخالفات التي ارتكبها عبدالرحمن، أشارت وزارة الخارجية البحرينية إلى أن ما فعله يعد "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

لكن "الأزمة الدبلومسية المحدودة" انتهت باتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية العراقي بنظيره البحريني، حيث جرى التأكيد على عمق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كافة المستويات، وما يجمع بينهما من أواصر الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، وحرص البلدين على تطوير العلاقات الطيبة التي تربط بينهما وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين، بحسب وكالة أنباء البحرين.

بدورها، أعلنت الخارجية العراقية استعادة القائم بالأعمال العراقي في البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "هذا الإجراء يأتي تعزيزا لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية".

المصدر: بنا+ واع