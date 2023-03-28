الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمالها في البحرين بسبب شكوى المنامة

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية العراقية استدعت القائم بأعمالها في البحرين بعد شكوى المنامة منه.

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وذكر مراسلنا أن وزارة الخارجية أعلنت أن الوزير فؤاد حسين، استدعى القائم بالأعمال في البحرين مؤيد عمر عبد الرحمن، بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية البحرينية.

وقام وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة.

المصدر: RT